Аракчи: Иран не откажется от суверенных прав даже под давлением

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что давление не заставит Тегеран отказаться от своих суверенных прав. Об этом он сказал в штаб-квартире ООН.

По словам Аракчи, Иран отвергает попытки добиться уступок с помощью угроз, запугивания и принуждения. Министр отметил, что соблюдение Устава ООН является обязанностью государств, а суверенитет не может зависеть от выдвигаемых условий. Он также заявил, что дипломатические переговоры не означают отказа от позиции одной из сторон. По его утверждению, угрозы уничтожения не способны создать основу для мира.

Ранее Иран передал Соединённым Штатам конкретный семидневный план по открытию Ормузского пролива. Предложение направили США через Катар, выступающий посредником между Тегераном и Вашингтоном. По словам Аббаса Аракчи, если необходимые условия будут соблюдены, Ормузский пролив можно будет вновь открыть в течение семи дней.