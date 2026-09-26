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Опубликовано 25 сентября, 23:10

Аракчи заявил о более 5 тыс. погибших в Иране после атак США и Израиля

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Более 5 тыс. человек погибли в Иране в результате атак США и Израиля, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи. С таким заявлением министр выступил в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам главы иранского МИД, среди погибших были сотни женщин и детей.

Аракчи также обвинил США и Израиль в убийстве верховного лидера Ирана и представителей руководства страны. Министр назвал произошедшее преступлением и нарушением международного права. Он добавил, что Вашингтон и Тель-Авив, по его мнению, не смогут снять с себя ответственность за действия против Ирана.

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Ранее Аббас Аракчи отверг утверждения о том, что Иран находится на грани создания ядерного оружия. Отвечая на вопросы журналистов, глава иранского МИД назвал такие заявления «большой ложью». Министр не согласился с оценками о скором появлении у Тегерана ядерного оружия.

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Антон Голыбин
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