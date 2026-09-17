Арендатор сжёг, а отвечать вам: Разоблачён опасный миф о «лёгком» бизнесе на кладовках

Покупка кладовки под сдачу в аренду сегодня преподносится как лёгкий способ зайти в арендный бизнес. Такой шаг выглядит привлекательным способом извлечения дохода, ведь затраты невелики, а жильцы вокруг постоянно ищут свободное место под вещи. Однако подобная затея таит массу скрытых угроз, способных доставить хозяину крупные неприятности. Об этом предупредил Life.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Идеальный сценарий, когда кладовая оформлена как самостоятельный объект недвижимости с собственным кадастровым номером. В этом случае вы полноценный собственник и можете свободно сдавать её в аренду. Если застройщик или ушлый продавец предлагает «выделить кладовку» в подвале, который по проекту является общим имуществом собственников дома, такая сделка может быть ничтожна. Общее собрание или жилищная инспекция могут добиться сноса любых незаконных перегородок Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Отдельного внимания заслуживает пожарный регламент. Кладовые чаще всего расположены в подвальных, цокольных или технических этажах. Режим их эксплуатации жёстко регламентирован Постановлением Правительства РФ № 1479 «О противопожарном режиме». Положения правил прямо запрещают размещать в цоколе горючие смеси, газовые баллоны или канистры с топливом. Арендодатель порой пребывает в неведении касательно того, что именно спрятано за металлической створкой.

Представим вполне жизненный случай, когда кладовку снял приветливый сосед. Гражданин завёз туда зимние автомобильные шины, поставил флаконы с растворителем и оставил заряжаться дешёвый электрический самокат. Внезапная неисправность батареи приводит к глухому возгоранию, резина начинает тлеть, выделяя ядовитую гарь на лестничную площадку. От задымления страдают жители подъезда, а пламя повреждает общедомовые кабели электроснабжения и отделку подъезда.

Многие наивно полагают, что финансовые претензии коснутся исключительно нанимателя, отметил эксперт. В реальности 210 статья Гражданского кодекса возлагает бремя содержания помещений на непосредственного правообладателя. Компенсацию причинённого вреда управляющая организация или жильцы потребуют с собственника кладовки. Попытка взыскать выплаченные суммы с виновника в порядке обратного требования способна затянуться на годы, если арендатора вообще удастся разыскать после такой ситуации.

Не стоит сбрасывать со счетов и повседневные разногласия. Посторонний человек получает доступ внутрь охраняемого дома, вызывая справедливое возмущение бдительного совета подъезда. Случается, что небольшие площади снимают коммерсанты для складирования товаров торговых площадок. Ранняя разгрузка коробок, шум тележек и загромождение проходов могут нарушать требования статей 17 и 30 Жилищного кодекса, гарантирующих покой окружающим Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Завершают картину регулярные затраты, добавил Бондарь. После вычета коммунальных платежей, взносов на капремонт и налогов, особенно если платить 13% НДФЛ как физлицо или даже 6% как самозанятый, от арендной платы, вероятно, остаются небольшие суммы. Как правило, кладовки редко арендуют на годы. Люди переезжают, разбирают вещи или находят другие варианты. Постоянный поиск новых людей, показы и простои помещения также съедают часть возможного дохода.

Поэтому в качестве инвестиции этот инструмент выглядит привлекательно только на бумаге в брошюрах застройщиков. На деле же риски и трудозатраты, вероятно, несопоставимы с финансовым результатом.

Как ранее писал Life.ru, россияне стали скупать кладовки за 600 тысяч ради аренды на 20 тысяч в месяц, надеясь заработать в долгосрочной перспективе. Если раньше такими лотами интересовались только жильцы многоэтажек, то сейчас покупатели находятся и из соседних домов.