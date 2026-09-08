Не спешите делать кладовку: Юрист раскрыл, что жильцам запрещено хранить в подвале дома

Технические подвалы с коммуникациями, обслуживающими несколько квартир или помещений, относятся к общему имуществу собственников многоквартирного дома. Об этом рассказал практикующий юрист, член Ассоциации юристов России Александр Митрюк.

При этом не всякое помещение ниже первого этажа автоматически становится общедомовым. Если подвал изначально спроектирован как самостоятельный нежилой объект, имеет отдельное назначение и не используется для обслуживания дома, он может находиться в индивидуальной собственности.

Если же помещение входит в состав общего имущества, продать или подарить его как самостоятельный объект нельзя. Передать такой подвал в пользование третьим лицам, например сдать в аренду, собственники могут только по решению общего собрания. Для этого необходимо набрать не менее двух третей голосов от общего числа владельцев помещений в доме.

«Отчуждать подвал запрещено — допускается лишь сдача в аренду или эксплуатация для собственных нужд при условии соблюдения всех норм», — пояснил Митрюк.

При этом желание жильцов само по себе не отменяет противопожарные требования. В технических и подвальных этажах запрещено устраивать производственные участки и мастерские, а также хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, газовые баллоны, пиротехнику, пожароопасные материалы, мебель, оборудование и другие предметы, если иное прямо не предусмотрено нормами пожарной безопасности.

Следить за состоянием общедомового подвала должна управляющая организация. Она обязана обеспечивать доступ к инженерным коммуникациям и содержать помещение в надлежащем состоянии, в том числе не допускать затопления и захламления. Таким образом, прежде чем превращать подвал в кладовую или сдавать его кому-либо, собственникам необходимо сначала выяснить его юридический статус, а затем проверить, допускает ли выбранный вариант использования проект дома и требования пожарной безопасности, подытожил специалист в комментарии РИА «ФедералПресс».

Граница ответственности собственника и управляющей компании важна не только для подвалов. В Госдуме ранее объяснили, какие трубы, краны и батареи обязана ремонтировать УК. К общему имуществу относятся стояки, тройники, крестовины и ответвления до первого стыкового соединения — даже если они расположены внутри квартиры.