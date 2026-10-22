Арест арестом, а обед по расписанию: Генерала Малькова заметили в гостинице «Украина»
Обвиняемый в хищении генерал Мальков ходил в ресторан во время домашнего ареста
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Бывший заместитель начальника подмосковного главка МВД Сергей Мальков, обвиняемый в хищении служебного топлива, посещал московский ресторан во время домашнего ареста. Генерал-майор неоднократно нарушал установленные судом ограничения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы уголовного дела.
Согласно документам, нарушения фиксировались с 23 сентября по 21 октября. В частности, 29 сентября бывшего высокопоставленного полицейского обнаружили в ресторане Christian, расположенном в здании гостиницы «Украина».
«29 сентября Мальков в обеденное время находился в ресторане Christian», — говорится в материалах расследования.
Подобные действия следствие расценило как грубое несоблюдение условий избранной меры пресечения. Кроме того, выяснилось, что генерал проживает вместе с супругой, которая проходит свидетелем по этому же уголовному делу. В результате выявленных нарушений Мещанский суд Москвы 21 октября вновь отправил обвиняемого в следственный изолятор. Под стражу его взяли непосредственно в зале суда.
Ранее Life.ru сообщал об освобождении Малькова и ещё двух фигурантов дела из СИЗО под домашний арест. Соответствующее решение Мосгорсуд принял 23 сентября, смягчив меру пресечения также полковнику Алексею Суярову и подполковнику Анне Левиной. По версии следствия, топливо, предназначенное для служебных автомобилей полиции, могло передаваться структурам компании «Евротранс», управляющей сетью заправок «Трасса».