Троих фигурантов дела генерала МВД Малькова отпустили из СИЗО

Мосгорсуд перевёл под домашний арест сразу троих фигурантов дела о хищении служебного топлива подмосковного МВД. Из СИЗО выйдут генерал-майор Сергей Мальков, полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина. Меру пресечения Суярову изменили до 5 ноября 2026 года.

Все трое ранее работали в системе ГУ МВД России по Московской области. Мальков занимал должность заместителя начальника главка — начальника тыла, Суяров возглавлял Центр хозяйственного и сервисного обеспечения, а Левина руководила одним из его отделов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ — о присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, топливо, предназначенное для служебного транспорта полиции, могло передаваться структурам ПАО «Евротранс», управляющего сетью АЗС «Трасса».

Помимо сотрудников МВД, по делу проходят председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов и несколько топ-менеджеров компании. Они также были заключены под стражу.

Ранее Life.ru писал, что материалы дела Сергея Малькова содержат сведения о государственном оборонном заказе. Об этом прокурор заявил 23 сентября в Мосгорсуде, попросив провести заседание в закрытом режиме. Тогда же стало известно ещё о двух уголовных делах в отношении генерала. Предварительный ущерб по делу ранее оценивался как минимум в 100 млн рублей, однако в разных материалах следствия фигурировали и более высокие суммы.