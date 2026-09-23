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Регион
Опубликовано 23 сентября, 11:15

Мосгорсуд перевёл генерала МВД Малькова из СИЗО под домашний арест

Мальков. Обложка © Пресс-служба Подмосковной полиции

Мальков. Обложка © Пресс-служба Подмосковной полиции

Мосгорсуд освободил из СИЗО бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова и перевёл его под домашний арест до 5 ноября. Решение вынесено по жалобе защиты, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

«Постановление суда первой инстанции изменить. Избрать Малькову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 ноября 2026 года. Освободить Малькова из СИЗО», — огласил судья.

Малькова должны выпустить из следственного изолятора после оформления необходимых документов. Перед рассмотрением жалобы прокурор попросил закрыть заседание. Он объяснил это тем, что материалы уголовного дела содержат сведения о государственном оборонном заказе.

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Напомним, бывшего замначальника ГУ МВД по Московской области обвиняют в особо крупной растрате организованной группой. По версии следствия, фигуранты похищали моторное топливо, предназначенное для автомобилей подмосковной полиции. Мальков был уволен из органов и арестован. Защита обжаловала его отправку в СИЗО. Также в уголовном деле фигурируют топ-менеджеры ПАО «Евротранс» (компания управляет сетью АЗС «Трасса» в Москве и Московской области). Троих руководителей организации арестовали. Предварительный ущерб по делу о хищении полицейского бензина превысил 100 миллионов рублей.

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Татьяна Миссуми
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