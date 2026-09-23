Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 23 сентября, 10:40

Дело генерала МВД Малькова о хищении 100 млн связано с гособоронзаказом

Обложка © Telegram/Подмосковная полиция

Обложка © Telegram/Подмосковная полиция

Материалы уголовного дела бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова содержат сведения о государственном оборонном заказе. Об этом прокурор сообщил в Мосгорсуде, рассматривающем жалобу защиты на арест генерал-майора.

«Материалы дела Малькова содержат сведения о гособоронзаказе. В связи с этим я прошу суд провести заседание в закрытом режиме», — сказал представитель прокуратуры.

Как именно данные о гособоронзаказе связаны с расследованием, в суде не уточнили. Также в отношении Малькова, обвиняемого в хищениях бензина для полицейских машин, возбуждены два новых уголовных дела. Во время судебного заседания следователь попросил приобщить новые материалы к уже рассматриваемому делу.

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Как писал Life.ru, генерал-майора Сергея Малькова отправили в СИЗО по делу о хищении ведомственного бензина. Под стражей он останется до 5 ноября. Председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов, несколько топ-менеджеров компании и сотрудники ГУ МВД по Московской области также могли входить в организованную группу, занимавшуюся хищением служебного топлива. Троих руководителей «Евротранса» уже заключили под стражу. Компания управляет сетью АЗС «Трасса» в Москве и Московской области. Предварительный ущерб по делу о хищении полицейского бензина превысил 100 миллионов рублей. Мальков и двое его коллег уже уволены из органов.

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Татьяна Миссуми
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