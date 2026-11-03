Арест российского судна «Профессор Молчанов» фактически лишил Россию прямого транспортного сообщения со Шпицбергеном. В связи с этим Москва потребовала от Норвегии безусловного соблюдения международного права и положений Договора о Шпицбергене. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что международный договор предусматривает свободу доступа граждан стран-участниц на архипелаг. Однако после задержания судна реализовать это право стало значительно сложнее.

«Потребовали от официального Осло безусловного соблюдения международного права, в том числе положений Договора о Шпицбергене», — сообщили в министерстве.

В МИД пояснили, что из-за введённых Норвегией ограничений авиасообщение между Россией и Шпицбергеном прекращено. В этих условиях «Профессор Молчанов» оставался единственным транспортным средством, обеспечивавшим прямую доставку российских специалистов и жизненно необходимых грузов на архипелаг.

Дипломаты считают, что арест судна серьёзно осложнил работу российских организаций на Шпицбергене. Норвежские ограничительные меры в Москве называют нелегитимными и противоречащими международным обязательствам Осло.

Поводом для очередного дипломатического протеста стал продолжающийся арест российского имущества по ходатайствам украинских компаний. 3 ноября в МИД России вызвали временного поверенного в делах Норвегии Бьерна Свенунгсена, которому изложили позицию Москвы.

Ранее Life.ru сообщал, что суд Норвегии оставил в силе арест российского судна «Профессор Молчанов». Жалобу треста «Арктикуголь» отклонили 28 октября. Судно удерживается в Баренцбурге с сентября по заявлению украинского «Нафтогаза», добивающегося взыскания средств по арбитражному решению об утраченных активах в Крыму. Норвежские власти подчёркивают, что не являются стороной имущественного спора.