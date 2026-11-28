Бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Емельянова задержали по делу о превышении должностных полномочий, сообщил источник URA.ru. По его словам, экс-чиновнику грозит лишении свободы сроком до 10 лет.

«Коломенский городской суд заключил Емельянов А.П. под стражу на 2 месяца», — уточнил собеседник издания.

Емельянов отвечал за строительство в правительстве Ямала с сентября 2023 года. В августе 2026-го он ушёл в отставку «по собственному желанию», за несколько дней до ежегодной поездки губернатора Дмитрия Артюхова по муниципалитетам округа.