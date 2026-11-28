Бывшему мурманскому губернатору Чибису вызывали скорую в СИЗО
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Бывшему губернатору Мурманской области Андрею Чибису вызвали скорую помощь в изолятор, рассказал его адвокат Руслан Закалюжный. По его словам, экс-чиновнику удалось передать необходимые лекарства. После этого ему стало лучше.
«Пока, слава богу, состояние стабилизировалось», — отметил собеседник «Абзаца».
Защита намерена сослаться на ухудшение здоровья Чибиса, когда будет обжаловать решение о заключении под стражу. Этот довод адвокаты могут привести и позже, если суду предстоит решать, продлевать ли арест.
Напомним, 23 ноября Андрея Чибиса задержали в Москве по делу о хищении бюджетных средств. Указом от 24 ноября Владимир Путин досрочно прекратил его полномочия губернатора. 25 ноября Мещанский суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 года. Ему вменяют два эпизода растраты и получение взятки в особо крупном размере. Вину он отрицает.