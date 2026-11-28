Бывшему губернатору Мурманской области Андрею Чибису вызвали скорую помощь в изолятор, рассказал его адвокат Руслан Закалюжный. По его словам, экс-чиновнику удалось передать необходимые лекарства. После этого ему стало лучше.

Защита намерена сослаться на ухудшение здоровья Чибиса, когда будет обжаловать решение о заключении под стражу. Этот довод адвокаты могут привести и позже, если суду предстоит решать, продлевать ли арест.