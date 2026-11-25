Путин заранее был в курсе задержания губернатора Чибиса, заявил Песков
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Президент России Владимир Путин заранее знал о предстоящем задержании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал газете «Ведомости».
Представитель Кремля подтвердил, что российский лидер был проинформирован о планах правоохранительных органов. По словам Пескова, подобные задержания не проводятся без ведома президента.
«Естественно, такие задержания без ведома президента не производятся», — сказал он.
Чибиса задержали 23 ноября в Москве. По версии МВД, губернатор и другие фигуранты дела причастны к хищению более 39 миллионов рублей из бюджета регионального министерства строительства, а также растрате свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги Апатиты — Кировск. Кроме того, следствие расследует эпизод с незаконными валютными операциями. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса под стражу на два месяца. Вечером того же дня Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области. Исполнять обязанности главы региона назначена Надежда Аксенова.
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