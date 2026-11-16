Бывшего министра цифрового развития Новгородской области Михаила Киблера заключили под стражу по делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Экс-чиновник пробудет в СИЗО как минимум до 22 декабря. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

«Постановлением суда Киблеру М. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 суток, то есть по 22 декабря 2026 года включительно», — говорится в сообщении.

Уголовное производство в отношении нескольких должностных лиц началось ещё 2 марта. Самого бывшего руководителя ведомства задержали 13 ноября, после чего допросили и предъявили обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, речь идёт о превышении служебных полномочий группой лиц по предварительному сговору, из корыстной или иной личной заинтересованности.

До 16 ноября Киблер занимал министерский пост, имел постоянное место жительства в Великом Новгороде и неоднократно получал служебные поощрения. Однако следствие указало на его обширные связи и знакомство с другими участниками дела.

По мнению правоохранителей, оказавшись на свободе, обвиняемый мог бы скрыться, повлиять на свидетелей либо помешать сбору доказательств. Суд счёл эти опасения достаточным основанием для ареста. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Ростове-на-Дону руководителя муниципального учреждения по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник подписал документы о приёмке ремонта 13 квартир, хотя подрядчик выполнил работы не полностью. После возбуждения уголовного дела сотрудники ФСБ провели обыски.