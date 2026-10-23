Принял недоделанный ремонт в 13 квартирах: В Ростове ФСБ задержала чиновника

В Ростове-на-Дону директор муниципального учреждения стал фигурантом уголовного дела после приёмки капитального ремонта в 13 квартирах. По версии следствия, чиновник подписал документы, хотя знал, что подрядчик выполнил работы не полностью. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Под подозрение попал руководитель городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом. Как установили силовики, отремонтированные квартиры не соответствовали техническому заданию, однако директор всё равно подписал акты приёмки.

На основании материалов УФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий по части 3 статьи 286 УК РФ. В доме подозреваемого и на его рабочем месте прошли обыски.