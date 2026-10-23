Принял недоделанный ремонт в 13 квартирах: В Ростове ФСБ задержала чиновника
В Ростове директора муниципального учреждения поймали на превышении полномочий
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Ростове-на-Дону директор муниципального учреждения стал фигурантом уголовного дела после приёмки капитального ремонта в 13 квартирах. По версии следствия, чиновник подписал документы, хотя знал, что подрядчик выполнил работы не полностью. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Под подозрение попал руководитель городского центра по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом. Как установили силовики, отремонтированные квартиры не соответствовали техническому заданию, однако директор всё равно подписал акты приёмки.
На основании материалов УФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий по части 3 статьи 286 УК РФ. В доме подозреваемого и на его рабочем месте прошли обыски.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании бывшего директора госучреждения в Ивановской области из-за хищения более 15 миллионов рублей при ремонте больниц. По версии следствия, с 2021 по 2023 год фигурант вместе с сообщниками завышал объёмы выполненных работ в отчётных документах. На основании недостоверных сведений подписывались акты приёмки, что позволяло похищать бюджетные средства.