В Вологде полицейские задержали 18-летнего администратора сети Telegram-каналов, который зарабатывал на распространении оскорбительных публикаций о россиянах. Молодой человек размещал фотографии людей с ложными сведениями, а затем требовал деньги за удаление компрометирующих постов. Об этом сообщили в МВД России.

По данным правоохранителей, подозреваемый создал более десяти Telegram-каналов, выдававших себя за городские сообщества в разных регионах страны. В них появлялись снимки местных жителей, сопровождавшиеся недостоверной информацией, порочащей их честь и достоинство.

Среди потерпевших оказались двое жителей Нижневартовска 2008 и 2011 годов рождения. Увидев собственные фотографии и оскорбительные публикации, они связались с администратором и потребовали удалить записи.

Однако молодой человек согласился убрать посты только за деньги. Потерпевшие перевели средства на указанные им счета, после чего обратились за помощью в полицию.

Личность предполагаемого вымогателя установили сотрудники полиции Нижневартовска. Для задержания они отправились в служебную командировку в Вологду, где и нашли администратора каналов.

Во время разбирательства подозреваемый признал вину. По информации МВД, он подтвердил, что создал интернет-сообщества именно для заработка на удалении порочащих публикаций.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 163 УК РФ — вымогательство. Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Все выявленные Telegram-каналы заблокированы, а полицейские устанавливают других возможных потерпевших и дополнительные эпизоды преступления.