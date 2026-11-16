В Москве полицейские задержали 11 подозреваемых в мошенничестве под видом трудоустройства в модельное агентство. Молодым людям обещали участие в рекламных съёмках, актёрских проектах и стабильный заработок, однако вместо работы предлагали платные курсы, ради которых некоторым приходилось оформлять кредиты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание участников схемы с фиктивным модельным агентством. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, злоумышленники размещали в интернете объявления о наборе моделей и актёров. Откликнувшихся соискателей приглашали на кастинги в арендованные офисы в центре Москвы и Санкт-Петербурга. Там кандидатам рассказывали о перспективах сотрудничества и возможности заключить официальный трудовой договор.

Однако прежде чем получить обещанную работу, будущим моделям предлагали пройти обучение в специализированной академии. За подготовку необходимо было заплатить, причём тех, кому не хватало собственных средств, убеждали взять банковский кредит.

Представители агентства уверяли, что после окончания курсов выпускники смогут заключить договор и получать оплачиваемые заказы. Но, как установили полицейские, после получения денег организаторы схемы под различными предлогами уклонялись от выполнения обещаний. Ни рекламных контрактов, ни участия в съёмках соискатели не получали.

Вернуть потраченные средства также не удавалось. В результате люди оставались без заработка, а те, кто оформил займы на обучение, — ещё и с обязательствами перед банками.

Преступную аферу выявили сотрудники подразделения экономической безопасности УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы. В ходе оперативных мероприятий были задержаны 11 предполагаемых участников схемы.

По информации МВД, возбуждено 15 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Все эпизоды объединили в одно производство. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.