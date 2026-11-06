Мошенники начали похищать паспорта и персональные данные россиян под предлогом официального трудоустройства. Аферисты представляются работодателями, предлагают привлекательные вакансии и требуют документы для оформления в штат. В результате соискатели рискуют не только остаться без работы, но и потерять деньги. Об этом сообщает МВД России.

Схема начинается с публикации объявления о выгодной работе. Злоумышленники рассчитывают заинтересовать потенциальных сотрудников хорошими условиями и заманчивой зарплатой. Когда человек откликается на предложение, с ним связывается представитель вымышленной компании.

В ходе переписки или разговора лжеработодатель сообщает, что для официального оформления необходимо предоставить паспорт, его копию либо персональные данные. Просьба преподносится как стандартная кадровая процедура, поэтому соискатель может не заподозрить обмана.

Получив необходимые сведения, мошенники используют их в преступных целях. В МВД предупредили, что похищенные документы и паспортные данные могут стать инструментом для дальнейшего хищения денежных средств.

Особую опасность представляет стремление человека как можно быстрее получить работу. Именно на это и рассчитывают аферисты, создавая видимость обычного трудоустройства и убеждая жертву передать личную информацию без дополнительной проверки.

Правоохранители призвали россиян сохранять бдительность и не передавать паспорт посторонним лицам независимо от предлога. Особенно осторожно следует относиться к предложениям, в которых документы требуют ещё до личного знакомства с работодателем и проверки компании.

При этом само предъявление паспорта при официальном трудоустройстве является законной процедурой. Опасность возникает, когда неизвестные лица требуют заранее отправить фотографии документов, не предоставляя убедительных подтверждений существования компании и реальной вакансии.

Ранее Life.ru предупреждал о краже паспортных данных россиян через фальшивые вакансии. Эксперт по кибербезопасности рассказал, что мошенники предлагают привлекательную работу, а затем просят отправить сканы паспорта, СНИЛС и ИНН. Полученные сведения злоумышленники могут использовать для оформления кредитов и других незаконных операций. Среди признаков обмана — завышенная зарплата, отсутствие достоверной информации о компании и требование передать документы до собеседования.