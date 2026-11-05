Желание примерить новую причёску или подобрать эффектный макияж с помощью искусственного интеллекта может обернуться потерей денег и взломом смартфона. Мошенники придумали новую схему: они распространяют вредоносные программы под видом бесплатных приложений для смены образа. Об этом свидетельствуют материалы прокуратуры, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Злоумышленники рекламируют в интернете якобы бесплатные ИИ-сервисы, позволяющие подобрать стрижку, причёску, макияж и даже полностью изменить внешний образ по фотографии. Пользователям предлагают перейти по ссылке и скачать специальное приложение, которое якобы необходимо для обработки снимка.

Однако вместо обещанного инструмента человек устанавливает вредоносное программное обеспечение. После этого аферисты могут получить удалённый доступ к смартфону, воспользоваться находящимися на нём данными и похитить деньги с банковских счетов.

В прокуратуре предупреждают, что подобные предложения особенно опасны из-за привлекательной легенды: пользователи сами соглашаются установить неизвестный файл, рассчитывая получить бесплатную услугу.

Для защиты от подобных атак специалисты рекомендуют пользоваться только официальными сервисами и не переходить по подозрительным ссылкам. Также необходимо установить защитное программное обеспечение на телефон и внимательно относиться к запросам на предоставление доступа к устройству.

Отдельно в ведомстве напомнили, что нельзя сообщать посторонним коды из СМС, пароли и данные банковских карт. Если возникли подозрения, что смартфон оказался под контролем злоумышленников или деньги были похищены, следует незамедлительно обратиться в полицию.