Владельцы дорогих китайских кроссоверов столкнулись с новой схемой вымогательства. Мошенники дистанционно лишают автомобилистов доступа к цифровым функциям машин, а затем требуют от 35 до 45 тысяч рублей за снятие блокировки. При этом сам автомобиль может оставаться на месте и даже сохранять возможность передвигаться.

Один из пострадавших, Фёдор Жеков-Богатырев, рассказал, что его кроссовер практически лишился привычного функционала. Перестали работать системы помощи водителю, автоматическая парковка и мультимедиа.

«Не работает ничего из управления машиной. То есть нет автопилота, нет автопарковки, нельзя зайти в настройки, включить радио, видео, всё что угодно. Остался только климат-контроль, который работает», — поделился автомобилист.

Как выяснилось, злоумышленники получают доступ к мастер-аккаунтам автомобилей, через которые управляются основные электронные системы. После этого они меняют данные учётной записи и предлагают владельцу заплатить за восстановление контроля. По данным автомобильных экспертов, подобные случаи затронули кроссоверы Li Auto.

Точное число пострадавших неизвестно. По информации сооснователя клуба владельцев Lixiang Александра Рассказова, известно примерно о 20 подобных случаях, но реальное количество жертв может быть значительно больше. При этом ещё летом 2025 года мошенники требовали за возврат аккаунтов от 200 до 250 тысяч рублей.

В официальном российском дистрибьюторе Li Auto компании Sinomach Auto подтвердили проблему. Производитель совместно с российскими партнёрами разрабатывает систему восстановления доступа для законных владельцев машин. Пока автомобилистам рекомендуют не передавать посторонним пароли и коды подтверждения, а в случае блокировки обращаться в полицию и службу поддержки.