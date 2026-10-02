Сергей Никитушкин: за что арестовали генерал-майора и что о нём известно

Начальник управления Минобороны генерал-майор Сергей Никитушкин арестован на два месяца. Life.ru рассказывает, кто такой Сергей Никитушкин, чем он занимался и что известно об уголовном деле.

235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал на два месяца генерал-майора Сергея Никитушкина — начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил России.

Ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета было рассмотрено вечером 30 сентября 2026 года. Следствие настаивало на заключении Никитушкина под стражу, считая, что на свободе он может помешать расследованию. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения.

При этом главный вопрос — за что именно арестовали Сергея Никитушкина и в чём его обвиняют — пока остаётся без официального ответа. Статья Уголовного кодекса, фабула уголовного дела и конкретные претензии следствия публично не раскрывались.

Кто такой Сергей Никитушкин

Сергей Александрович Никитушкин — российский военный, генерал-майор, начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

По данным СМИ, Никитушкину 51 год. Он является участником специальной военной операции. Звание генерал-майора ему было присвоено 9 декабря 2024 года.

Подробной публичной биографии Никитушкина в открытых источниках практически нет: официально не сообщались дата и место его рождения, образование и полный перечень предыдущих мест службы.

При этом известно, что в структуре боевой подготовки Вооружённых сил он работал как минимум несколько лет.

В публикациях 2020 года Никитушкин упоминался ещё в звании полковника как начальник управления Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Он участвовал в обсуждении развития учебно-тренировочных средств для армии.

В 2022 году Сергея Никитушкина уже представляли как начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки. В том же году журнал «Военная мысль» указывал его в звании полковника и в должности начальника управления Главного управления боевой подготовки ВС России.

Чем занимался генерал Сергей Никитушкин в Минобороны

Управление, которое возглавлял Сергей Никитушкин, отвечает за учебно-материальную базу, необходимую для боевой подготовки военнослужащих.

Само Главное управление боевой подготовки организует подготовку в Вооружённых силах, координирует работу органов военного управления по обучению соединений и воинских частей, занимается развитием учебно-материальной базы и обеспечением войск материальными средствами боевой подготовки.

В эту систему входят полигоны, учебные площадки, классы и тренажёрные комплексы, на которых военнослужащие отрабатывают необходимые навыки.

Никитушкин неоднократно публично говорил именно о развитии тренажёрной базы. В частности, он отмечал необходимость использования тренажёров для подготовки военнослужащих к работе с вооружением, средствами связи, беспилотниками и приборами ночного видения.

По первоначальным данным Mash, в последнее время Сергей Никитушкин также занимался вопросами модернизации танковых полигонов в России. Эти сведения при этом не означают, что уголовное дело связано именно с полигонами или закупкой тренажёров: официально предмет расследования пока не раскрыт.

За что арестовали Сергея Никитушкина

На 2 октября 2026 года достоверно известно только о самом уголовном деле и избранной генералу мере пресечения.

Ходатайство об аресте Сергея Никитушкина подало Главное военное следственное управление СК России. Его рассмотрел 235-й гарнизонный военный суд Москвы.

Следствие просило отправить генерала в СИЗО, заявив, что, оставаясь на свободе, он может препятствовать расследованию. Суд согласился с этими доводами и заключил Никитушкина под стражу на два месяца.

Статья УК РФ, по которой расследуется дело, официально не называлась. Также пока неизвестны конкретные действия, которые следствие вменяет генерал-майору.

Поэтому утверждения о том, что Никитушкина задержали за нарушения при модернизации полигонов, закупках, строительстве либо в связи с другими уголовными делами в структуре Минобороны, на данный момент нельзя считать установленным фактом.

Что известно об обвинении Никитушкина

На данный момент публично подтверждены следующие обстоятельства: в отношении Сергея Никитушкина расследуется уголовное дело, ходатайство о его заключении под стражу подавало военное следствие, а 235-й гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Конкретная статья обвинения, сумма возможного ущерба, другие фигуранты дела и содержание претензий следствия пока не раскрывались.

Таким образом, ответ на запрос «в чём обвиняют Сергея Никитушкина» сейчас звучит однозначно: официально содержание обвинения не раскрыто.

Что известно о карьере Сергея Никитушкина

Публичных сведений о первых этапах военной карьеры Никитушкина немного.

К 2020 году он служил в звании полковника и занимал руководящую должность в Главном управлении боевой подготовки ВС РФ. В последующие годы Никитушкин руководил управлением учебно-материальной базы.

Он участвовал в профильных мероприятиях, посвящённых оснащению армии учебно-тренировочными средствами, и выступал по вопросам подготовки военнослужащих.

9 декабря 2024 года Никитушкину было присвоено звание генерал-майора.

Также сообщается, что он принимал участие в специальной военной операции.

Что такое Главное управление боевой подготовки ВС РФ

Главное управление боевой подготовки ВС РФ отвечает за организацию боевой подготовки армии. В числе его задач — координация подготовки соединений и воинских частей, развитие учебно-материальной базы и обеспечение войск средствами, необходимыми для обучения.

Управление также связано с развитием инфраструктуры для подготовки военнослужащих — от полигонов до учебных комплексов и тренажёров.

В июне 2026 года начальником Главного управления боевой подготовки ВС РФ был назначен генерал-полковник Рустам Мурадов.

Главное об аресте Сергея Никитушкина

Генерал-майор Сергей Никитушкин возглавлял управление учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Вечером 30 сентября 2026 года 235-й гарнизонный военный суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного военного следственного управления СК России и отправил его под стражу на два месяца.

На 2 октября статья УК РФ и фабула уголовного дела публично не раскрыты. Поэтому достоверно ответить, какое именно преступление вменяется Никитушкину, пока невозможно.

Life.ru следит за развитием дела и обновит материал после появления официальной информации.

Частые вопросы

Кто такой Сергей Никитушкин?

Сергей Александрович Никитушкин — 51-летний генерал-майор, начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

За что арестовали генерала Никитушкина?

Причина возбуждения уголовного дела публично не раскрыта. Известно, что Главное военное следственное управление СК России добилось его заключения под стражу.

В чём обвиняют Сергея Никитушкина?

На 2 октября 2026 года конкретная статья УК РФ и содержание обвинения официально не сообщались.

На сколько арестовали Никитушкина?

235-й гарнизонный военный суд Москвы заключил Сергея Никитушкина под стражу на два месяца.

Чем занимался Никитушкин в Минобороны?

Он руководил управлением учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки ВС РФ. Его служебное направление было связано с инфраструктурой и средствами, используемыми для боевой подготовки военнослужащих.

Накануне также сообщалось, что представителя Минобороны России задержали в рамках расследования нарушений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, военнослужащий отвечал за приёмку фортификаций в Курской области и других приграничных регионах. Предварительно установлено, что он подписывал акты приёмки без фактической проверки выполненных работ.