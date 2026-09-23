Дело на 10 млрд: Акционера «Эфко» обвинили в хищении средств на беспилотники

Основного акционера «Эфко» Валерия Кустова обвиняют в хищении средств, выделенных на беспилотники для Минобороны России. Об этом его адвокат Вячеслав Феоктистов сообщил в Мещанском суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста бизнесмена.

«Моего подзащитного Кустова обвиняют в хищении средств на БПЛА серии «Изделие 80», — сказал защитник.

По словам прокурора, в деле фигурируют как минимум два эпизода. Ущерб по одному из них оценивается в 3 млрд рублей, по второму — более чем в 7 млрд рублей. Во время заседания также огласили заявление «Эфко». В нём компания выразила готовность вернуть Министерству обороны 3 млрд рублей.

Кустову вменяют мошенничество и присвоение или растрату в особо крупном размере. Всего по делу проходят не менее десяти человек, в том числе заместитель директора по развитию «Эфко» Екатерина Кустова и чиновница Минпромторга Алла Половченя.

Следствие также проверяет бизнесмена на возможную причастность к новым преступлениям. При этом адвокат утверждает, что подтверждающих такие подозрения документов в представленных суду материалах нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что за нескольких фигурантов дела поручились генералы, учёные, предприниматели и спортсмены. Обвиняемые вину не признают.