Дело на 10 млрд: Акционера «Эфко» обвинили в хищении средств на беспилотники
Главу «Эфко» Кустова обвинили в хищении денег на БПЛА для МО
Валерий Кустов. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов
Основного акционера «Эфко» Валерия Кустова обвиняют в хищении средств, выделенных на беспилотники для Минобороны России. Об этом его адвокат Вячеслав Феоктистов сообщил в Мещанском суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста бизнесмена.
«Моего подзащитного Кустова обвиняют в хищении средств на БПЛА серии «Изделие 80», — сказал защитник.
По словам прокурора, в деле фигурируют как минимум два эпизода. Ущерб по одному из них оценивается в 3 млрд рублей, по второму — более чем в 7 млрд рублей. Во время заседания также огласили заявление «Эфко». В нём компания выразила готовность вернуть Министерству обороны 3 млрд рублей.
Кустову вменяют мошенничество и присвоение или растрату в особо крупном размере. Всего по делу проходят не менее десяти человек, в том числе заместитель директора по развитию «Эфко» Екатерина Кустова и чиновница Минпромторга Алла Половченя.
Следствие также проверяет бизнесмена на возможную причастность к новым преступлениям. При этом адвокат утверждает, что подтверждающих такие подозрения документов в представленных суду материалах нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что за нескольких фигурантов дела поручились генералы, учёные, предприниматели и спортсмены. Обвиняемые вину не признают.
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