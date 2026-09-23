Генералы Алаудинов и Алексеев поручились за невестку миллиардера Кустова

Генерал-лейтенанты Апти Алаудинов и Владимир Алексеев дали личные поручительства за заместителя директора по развитию «Эфко» Екатерину Кустову, обвиняемую в особо крупном мошенничестве и растрате. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Алаудинов занимает пост заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командует спецподразделением «Ахмат», Алексеев — первый заместитель начальника ГРУ Генштаба. На 23 сентября назначено рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста Кустовой, защита намерена просить заменить СИЗО личным поручительством генералов.

За других фигурантов дела также вступились известные люди. За основного акционера «Эфко» Валерия Кустова поручились космонавт Сергей Рязанский и академик РАН Ольга Донцова, за топ-менеджера Владислава Романцева — глава «Деловой России» Алексей Репик и два академика, а за гендиректора Евгения Ляшенко — президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр и российские спортсмены.

Руководителей «Эфко» задержали в конце июля. Им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и растрате, вину фигуранты не признают.

Напомним, в компании «Эфко» подтвердили задержание нескольких топ-менеджеров, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева, заместителя директора Екатерину Кустову, председателя совета директоров Валерия Кустова и гендиректора Евгения Ляшенко, по делу о хищениях в особо крупном размере. Фигуранты арестованы. Один из эпизодов касается трёх контрактов Минобороны на поставку 375 комплексов БПЛА. По версии следствия, при их исполнении было похищено более 3 млрд рублей, а переданная продукция не соответствовала заявленным характеристикам. Кроме того, следствие изучает получение компанией «Транспорт будущего Самара» субсидии Минпромторга на 88,495 млн рублей. Правоохранители считают, что договор на поставку 79 беспилотных систем С-80 был фиктивным.