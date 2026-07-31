Наценка 566% на китайских дронах: как топ-менеджеры «Эфко» наживались на поставках МО

В Москве задержаны ключевые фигуры группы компаний «Эфко» по подозрению в мошенничестве при поставках беспилотников для Министерства обороны. Как сообщает Mash, схема действовала несколько лет и приносила организаторам огромные сверхприбыли.

Согласно данным канала, подразделение холдинга поставляло военному ведомству тысячу грузовых дронов Vampire по 8 миллионов рублей за штуку. Документально аппараты проходили как продукция отечественного производства, однако пульты управления фактически закупались в Китае.

«Благодаря этой схеме темщики увеличили маржу до ≈85%», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что закупочная цена беспилотника составляла около 1,2 миллиона рублей, а стоимость пульта не превышала 70 тысяч. Таким образом, итоговая наценка составила 566,6 процента. При этом компания дорабатывала китайские агрегаты под российские стандарты, но выдавала их за полностью своё изделие. Расследование продолжается, устанавливаются все детали противоправной деятельности.