Принимал укрепления «не глядя»: Новый фигурант появился в деле о фортификациях под Курском

Представителя Минобороны России задержали в рамках расследования нарушений при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, военнослужащий отвечал за приёмку фортификаций в Курской области и других приграничных регионах. Предварительно установлено, что он подписывал акты приёмки без фактической проверки выполненных работ.

«Продолжает распутываться коррупционный клубок, связанный с хищением бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Курском приграничье», — заявил Хинштейн.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ — о злоупотреблении должностными полномочиями. Губернатор добавил, что региональные власти продолжат сотрудничать со следствием для установления всех причастных.

Дело о строительстве оборонительных сооружений в Курской области уже привело к ряду приговоров. В частности, бывший глава региона Алексей Смирнов получил 14 лет колонии, а его экс-заместитель Алексей Дедов — 17 лет. Ранее были осуждены и руководители Корпорации развития Курской области.

Ранее Life.ru сообщал о приговорах бывшим топ-менеджерам Корпорации развития Курской области по делу о хищениях на «зубах дракона». По версии следствия, фигуранты создали видимость выполнения работ и похитили более 152 млн рублей, выделенных на строительство укреплений. Общий объём выявленных хищений по связанным эпизодам впоследствии оценивался значительно выше.