Арестована мать, бросившая дочку в коляске у мусорки в Самаре

Советский районный суд Самары заключил под стражу на два месяца женщину, обвиняемую в оставлении младенца в опасности. По версии следствия, она оставила коляску с дочерью возле мусорных контейнеров. О решении сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Девочку 2026 года рождения обнаружили прохожие 26 октября в Советском районе города. Они вызвали правоохранителей и медиков, после чего ребёнку оказали необходимую помощь.

В деле есть и второй эпизод. Следствие утверждает, что 27 октября после доставления в отдел полиции женщина применила насилие к инспектору по делам несовершеннолетних, находившейся при исполнении служебных обязанностей. Фигурантке предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: об оставлении в опасности, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и применении неопасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти.

Напомним, в Самаре школьники обнаружили коляску с маленькой девочкой возле мусорной площадки. Рядом с ребёнком не оказалось взрослых. Происшествие случилось вечером 26 октября у дома № 73 на улице Победы.