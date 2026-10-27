Трёхмесячную девочку бросили у мусорки в Самаре, полиция проводит расследование

В Самаре школьники обнаружили коляску с маленькой девочкой возле мусорной площадки. Рядом с ребёнком не оказалось взрослых. Происшествие случилось вечером 26 октября у дома № 73 на улице Победы, сообщили в соцсетях. Позже ситуацию подтвердило местное управление МВД, сообщает kp.ru.

Дети играли неподалёку, когда заметили коляску с младенцем. Один из школьников рассказал о находке матери, после чего женщина вызвала полицию. Девочке около трёх месяцев.

В коляске находились бутылочка для кормления, детская смесь, подгузники и ёмкость с тёплой водой. Прибывшие на место сотрудники полиции начали выяснять, при каких обстоятельствах ребёнок остался без присмотра. К разбирательству также подключились социальные службы.

Правоохранители установили личности родителей девочки. Полицейским удалось разыскать её отца, с которым сейчас проводят необходимые мероприятия. Причины произошедшего пока неизвестны.

Младенца доставили в больницу для обследования. По информации регионального управления МВД, жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает. Полиция продолжает проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

По итогам разбирательства правоохранители могут рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности по статье 125 УК РФ, которая предусматривает наказание за оставление человека в опасности. О возбуждении уголовного дела официальной информации пока нет.

Ранее полицейские обнаружили в Екатеринбурге женщину с четырьмя детьми, которые проживали в полузаброшенном доме в Златоустовском переулке. Вместе с матерью находились две девочки 13 и 14 лет, годовалый мальчик и трёхмесячный младенец. В здании имелось электричество, однако туалет располагался на улице, а помещения находились в антисанитарном состоянии. Правоохранители выяснили, что старшие дети не посещали школу, а младшие не ходили в детский сад. Кроме того, несовершеннолетние не состояли на медицинском учёте. Женщина объяснила, что семья живёт на деньги супруга, который находится на заработках. При проверке у матери и детей не оказалось документов, подтверждающих законность пребывания в России. В результате полиция приняла решение об их депортации и поместила семью в центр временного содержания иностранных граждан.