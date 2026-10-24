Арестованный в Индии танкер Unity с россиянами отбуксировали из-за шторма

Арестованный у берегов Индии танкер Unity с российскими моряками отбуксировали ближе к суше из-за угрозы шторма. При этом судно по-прежнему находится в аварийном состоянии и не может самостоятельно передвигаться из-за неисправного двигателя, сообщила РИА «Новости» родственница одного из членов экипажа.

«Танкер отбуксировали ближе к берегу. Насколько ближе — непонятно, там стоит туман и берега не видно», — рассказала собеседница агентства.

По словам женщины, в районе стоянки Unity ожидается шторм. Ситуацию осложняет техническое состояние судна: его двигатель вышел из строя, поэтому самостоятельно уйти от опасности танкер не может.

Unity под флагом Камеруна арестовали в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед поставщиком топлива. С тех пор танкер находится возле индийского порта Парадип. На борту остаются 23 моряка, в том числе, по данным родственников экипажа, 21 россиянин.

За месяцы вынужденной стоянки команда неоднократно сталкивалась с нехваткой продовольствия. В июне морякам приходилось питаться всего четырьмя картофелинами в день на человека, по словам девушки одного из матросов. С конца июля снабжением начала заниматься страховая компания, однако, по словам близких членов экипажа, поставки еды по-прежнему задерживаются.

Ранее Life.ru сообщал, что Индия готова отпустить российских моряков с танкера Unity, однако для этого необходимо найти сменный экипаж. В Генконсульстве России в Калькутте пояснили, что индийские власти не имеют претензий к самим морякам, но требуют прибытия других специалистов на судно перед их возвращением домой.