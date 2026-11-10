Домашний мейн-кун набросился на двух детей в городе Балаково Саратовской области, оставив на их лицах и головах глубокие царапины и многочисленные укусы. Пострадавшим потребовалась экстренная помощь медиков, которые обработали раны и назначили вакцинацию.

О происшествии рассказали в Балаковской городской клинической больнице, подводя итоги работы приёмного хирургического отделения с 6 по 8 ноября. За эти дни к врачам обратились десятки пациентов, в том числе пострадавшие от нападений животных.

«Один такой домашний «аристократ» в порыве эмоций серьёзно поцарапал и искусал сразу двоих детей», — рассказали в медучреждении.

От зубов и когтей крупного питомца у несовершеннолетних пострадали не только головы и лица, но и руки. Медики провели необходимую обработку повреждений и назначили детям экстренную вакцинацию.

Ещё один случай произошёл в селе Маянга, где человека укусила бездомная кошка. Пострадавшему также потребовалась помощь врачей: после обработки раны ему сделали прививку против бешенства. В больнице напомнили, что даже домашние любимцы способны проявлять агрессию, поэтому детям необходимо объяснять правила безопасного обращения с животными. Особую осторожность медики советуют соблюдать при контактах с безнадзорными кошками и собаками.

Ранее в Турции одиннадцатимесячный ребёнок из России оказался в больнице после укуса бездомного кота. У малыша поднялась температура, появились красные пятна на теле, а анализы выявили признаки инфекции.