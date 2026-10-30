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Регион
Опубликовано 30 октября, 08:10

Арктика греется, Урал удивляет: «Бархатная осень» переписывает погодную историю России

SHOT: «Бархатная осень» побила почти 100 температурных рекордов в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россию накрыла волна аномального тепла, принёсшая сразу 99 температурных рекордов за последние дни октября. Необычно высокие показатели зарегистрировали с 25 по 30 октября. Об этом сообщает SHOT, называя происходящее настоящей «бархатной осенью».

Наиболее впечатляющие результаты пришлись на 26–28 октября. Только 28-го числа метеорологи насчитали 36 новых максимумов в центральных регионах, Арктике и на Чукотке. В Мурманске термометры показали +11,7 °C, превзойдя достижение 1937 года. В Териберке воздух прогрелся до +11,3 °C, а в башкирском Зилаире — до +18 °C. Рекордные значения также отмечались в Костроме, Калуге, Пензе, Коломне, Ижевске и Ханты-Мансийске. Особенно выделился красноярский посёлок Стрелка-Чуня, где прежний температурный максимум оказался превышен более чем на десять градусов: столбики поднялись до +15,7 °C.

Нынешняя осень уже успела войти в метеорологическую историю. Сентябрь занял вторую строчку среди самых тёплых за 135 лет наблюдений. На Урале первый осенний месяц и вовсе стал рекордным: средние показатели превышали климатическую норму на 3–6 градусов. Октябрь также претендует на место в списке погодных рекордсменов. В Москве он может оказаться одним из наиболее тёплых за весь период измерений, начавшихся в 1879 году.

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Ранее в Нижнем Новгороде был побит температурный рекорд, продержавшийся 103 года. 16 октября воздух в городе прогрелся до +20,4 °C, превысив максимум 1923 года сразу на 2,4 градуса. Тогда же исторические показатели обновились ещё в шести городах Приволжья. В частности, в Саранске зафиксировали +22,2 °C, а в Ижевске — +20,2 °C.

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Владимир Озеров
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