Арктика греется, Урал удивляет: «Бархатная осень» переписывает погодную историю России

Россию накрыла волна аномального тепла, принёсшая сразу 99 температурных рекордов за последние дни октября. Необычно высокие показатели зарегистрировали с 25 по 30 октября. Об этом сообщает SHOT, называя происходящее настоящей «бархатной осенью».

Наиболее впечатляющие результаты пришлись на 26–28 октября. Только 28-го числа метеорологи насчитали 36 новых максимумов в центральных регионах, Арктике и на Чукотке. В Мурманске термометры показали +11,7 °C, превзойдя достижение 1937 года. В Териберке воздух прогрелся до +11,3 °C, а в башкирском Зилаире — до +18 °C. Рекордные значения также отмечались в Костроме, Калуге, Пензе, Коломне, Ижевске и Ханты-Мансийске. Особенно выделился красноярский посёлок Стрелка-Чуня, где прежний температурный максимум оказался превышен более чем на десять градусов: столбики поднялись до +15,7 °C.

Нынешняя осень уже успела войти в метеорологическую историю. Сентябрь занял вторую строчку среди самых тёплых за 135 лет наблюдений. На Урале первый осенний месяц и вовсе стал рекордным: средние показатели превышали климатическую норму на 3–6 градусов. Октябрь также претендует на место в списке погодных рекордсменов. В Москве он может оказаться одним из наиболее тёплых за весь период измерений, начавшихся в 1879 году.