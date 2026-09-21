Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 05:44

Армада дронов не прошла: Минобороны РФ раскрыло подробности ночного налёта 244 беспилотников

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 244 украинских БПЛА за ночь

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В ночь на 21 сентября российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников, следовавших в направлении объектов на территории Российской Федерации. По данным Министерства обороны РФ, за тёмное время суток дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 244 украинских дрона самолётного типа.

Воздушное нападение затронуло почти два десятка субъектов страны, а также морскую зону. По информации оборонного ведомства, вражеские аппараты были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей.

Кроме того, попытки атак пресекли в Краснодарском крае, Башкортостане, Татарстане, Республике Адыгея и в воздушном пространстве над акваторией Чёрного моря.

Все обнаруженные воздушные цели были своевременно идентифицированы и поражены дежурными огневыми средствами ПВО. Информация о последствиях на земле и возможных разрушениях в настоящий момент уточняется профильными службами регионов.

Около 50 БПЛА уничтожили за ночь в шести районах Ростовской области
Около 50 БПЛА уничтожили за ночь в шести районах Ростовской области

Накануне российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 112 беспилотников самолётного типа. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar