Около 50 БПЛА уничтожили за ночь в шести районах Ростовской области

Системы противовоздушной обороны сбили около 50 украинских беспилотников над шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны сбили над Верхнедонским, Чертковским, Миллеровским, Красносулинским, Шолоховским и Тарасовским районами. Сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Ранее в Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника на «газель». Автомобиль был поражён на дороге между слободой Белой и селом Бобрава Беловского района. Женщина 1975 года рождения в результате удара получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и множественные осколочные ранения лица. У водителя, 64-летнего мужчины, — закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, сотрясение головного мозга. Пострадавшие отказались от госпитализации.