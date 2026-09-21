Около 50 БПЛА уничтожили за ночь в шести районах Ростовской области
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Системы противовоздушной обороны сбили около 50 украинских беспилотников над шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны сбили над Верхнедонским, Чертковским, Миллеровским, Красносулинским, Шолоховским и Тарасовским районами. Сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.
Ранее в Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника на «газель». Автомобиль был поражён на дороге между слободой Белой и селом Бобрава Беловского района. Женщина 1975 года рождения в результате удара получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и множественные осколочные ранения лица. У водителя, 64-летнего мужчины, — закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, сотрясение головного мозга. Пострадавшие отказались от госпитализации.
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