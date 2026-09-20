ВСУ атаковали «газель» в Курской области, ранены два человека

Два человека пострадали в Курской области при атаке украинского дрона на «газель». Об этом проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

Автомобиль был атакован беспилотником Вооружённых сил Украины (ВСУ) на дороге между слободой Белой и селом Бобрава Беловского района. Женщина 1975 года рождения в результате удара получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга и множественные осколочные ранения лица. У водителя, 64-летнего мужчины, — закрытая черепно-мозговая травма, акубаротравма, сотрясение головного мозга.

Пострадавшие отказались от госпитализации — медики будут наблюдать их амбулаторно.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности. В отражении атак участвовали расчёты зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также экипажи истребительной и армейской авиации. Кроме того, в суточной сводке Минобороны сообщило об уничтожении восьми управляемых авиационных бомб и четырёх реактивных снарядов американской системы HIMARS.