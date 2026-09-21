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Регион
Опубликовано 21 сентября, 03:12

Ракетную опасность объявили сразу в семи регионах РФ 21 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Ракетную опасность ночью 21 сентября объявили сразу в семи российских регионах. Сигнал тревоги прозвучал в Тульской, Орловской, Калужской, Липецкой, Владимирской, Брянской и Курской областях. В населённых пунктах включили сирены и системы оповещения.

Жителей Орловской области призвали укрыться в помещениях без окон и выбрать комнаты со сплошными стенами. В качестве подходящих мест назвали коридоры, ванные и кладовые. Людям на улице рекомендовали зайти в ближайшее здание. Позднее аналогичные предупреждения распространили Тульской, Калужской, Липецкой, Владимирской, Брянской и Курской областях.

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Накануне российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 112 беспилотников самолётного типа. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом и Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.

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Лия Мурадьян
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