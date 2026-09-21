В Раменском восстанавливают дома после атаки БПЛА ВСУ

В Раменском округе Московской области начали восстанавливать жилые дома, пострадавшие после атаки беспилотников. Работы идут на Северном шоссе. Об этом сообщил глава округа Эдуард Малышев.

Малышев сообщил, что власти сейчас определяют дальнейший порядок восстановления.

«Все необходимые службы работают на месте», — написал он в Telegram-канале.

В доме № 38 основной удар пришёлся на кровлю третьего подъезда. Повреждения получили отдельные участки крыши, элементы вентиляции и конструкции машинного отделения. Также пострадали 16 оконных блоков.

Бригады управляющей компании уже приступили к работам. Они локализуют повреждённый участок кровли, делают временную гидроизоляцию и готовят дальнейший ремонт.

В соседнем доме № 36 осколки повредили 11 оконных створок. Придомовую территорию уже очистили. Расселять жителей не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в результате массированной ночной атаки беспилотников на регион погибли два человека, ещё более 20 жителей получили травмы различной степени тяжести .Особое внимание врачи уделяют пострадавшим детям. В Раменском округе ранения головы получили двое подростков 14 и 15 лет, у девочки также диагностированы перелом ключицы и травмы руки. Детей временно поместили в Подольскую детскую больницу, после чего переведут для дальнейшего лечения в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.