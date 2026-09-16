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Регион
Опубликовано 16 сентября, 17:51

Армения допустила закупки газа у Азербайджана и других стран

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти Армении не исключили возможность закупок природного газа у Азербайджана и других государств. Секретарь Совета безопасности республики Ален Симонян заявил, что Ереван намерен придерживаться курса на диверсификацию поставок.

По словам Симоняна, Армения будет рассматривать разные варианты в сфере энергетической безопасности. Он отметил, что страна не хочет заменять зависимость от одного поставщика новой зависимостью от другого.

Представитель армянских властей заявил, что республика готова покупать газ у тех стран, которые смогут обеспечить поставки. Среди возможных направлений он назвал Россию, Азербайджан, Иран и Турцию.

Вопрос поставок газа стал особенно актуальным на фоне обсуждения возможных изменений условий импорта топлива. В Ереване ранее заявляли о необходимости искать дополнительные источники энергии и расширять число партнёров.

При этом Симонян подчеркнул, что главной целью остаётся сохранение баланса в энергетической сфере. По его словам, газ является не только экономическим ресурсом, но и фактором, который может влиять на отношения между странами. Сейчас основным поставщиком газа для Армении остаётся Россия, однако власти республики рассматривают различные варианты расширения списка поставщиков.

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Ранее Life.ru рассказывал о временной приостановке поставок российского газа в Армению с 15 по 25 сентября из-за ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». Тогда сообщалось, что «Газпром Армения» планирует компенсировать необходимые объёмы топлива за счёт внутренних резервов и поставок газа из Ирана.

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Юрий Лысенко
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