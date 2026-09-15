Глава ЦБ Армении назвал рост цен на газ из РФ апокалиптическим сценарием

Возможное повышение стоимости российского газа станет для Армении апокалиптическим сценарием, выходящим за рамки обычных прогнозов Центробанка республики. Об этом заявил глава ЦБ Армении Мартин Галстян, передаёт Tert.

По его словам, подобное развитие событий не укладывается ни в сценарий А, ни в сценарий Б, которые рассматривает регулятор. В Центробанке условно относят такой вариант к сценарию X и считают, что он потребует гораздо более сильной реакции.

Одним из последствий возможного скачка стоимости топлива Галстян назвал рост общего уровня инфляции. При этом регулятор держит подобный риск в уме и учитывает его при оценке ситуации.

Пока армянский Центробанк продолжает работать в обычном режиме. Галстян дал понять, что вероятность проблем с ценой российского газа учитывается, однако базовым сценарием для регулятора сейчас не является.

Тема стоимости топлива обострилась на фоне курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Российская сторона ранее предупреждала, что при дальнейшем движении Армении в сторону ЕС действующие льготные условия поставок энергоресурсов могут быть пересмотрены.

Ранее Life.ru рассказывал, что министр энергетики России Сергей Цивилёв предупредил о риске лишения Армении льготной цены на российский газ при вступлении в ЕС. Он отметил, что цены на газ в Европе значительно выше, и поэтому Ереван должен быть готов к возможным экономическим последствиям. С этой целью он направил письмо своему армянскому коллеге.