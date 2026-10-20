Армия Болгарии задействовала беспилотники для наблюдения за Чёрным морем

Болгарская армия использует беспилотники для усиления наблюдения за побережьем Чёрного моря. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«В связи с принятыми Минобороны дополнительными мерами безопасности на болгарском черноморском побережье болгарская армия использует БПЛА для усиления наблюдения за побережьем и прилегающим воздушным и морским пространством. Эти действия являются частью превентивных мер по повышению безопасности и обеспечению своевременного получения информации о ситуации в районе», — говорится в заявлении.

Минобороны предупредило граждан, что замеченные над побережьем беспилотники могут выполнять задачи усиленного наблюдения.

Ранее Турция предложила Москве и Киеву прекратить атаки в Чёрном море и организовать отдельные безопасные маршруты для гражданских судов. Согласно предложенному плану, украинские торговые суда смогут добираться до пролива Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии. Для российского гражданского флота предусмотрен другой маршрут — вдоль берегов Грузии и Турции.