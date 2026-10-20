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Опубликовано 20 октября, 01:08

Армия Болгарии задействовала беспилотники для наблюдения за Чёрным морем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Болгарская армия использует беспилотники для усиления наблюдения за побережьем Чёрного моря. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«В связи с принятыми Минобороны дополнительными мерами безопасности на болгарском черноморском побережье болгарская армия использует БПЛА для усиления наблюдения за побережьем и прилегающим воздушным и морским пространством. Эти действия являются частью превентивных мер по повышению безопасности и обеспечению своевременного получения информации о ситуации в районе», — говорится в заявлении.

Минобороны предупредило граждан, что замеченные над побережьем беспилотники могут выполнять задачи усиленного наблюдения.

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Тимур Хингеев
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