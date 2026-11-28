Армия Ирана сообщила об уничтожении дрона-разведчика над Ормузским проливом
Обломки сбитого БПЛА. Обложка © Telegram / ISNA
Иранские военные уничтожили разведывательный беспилотник над Ормузским проливом. Для поражения воздушной цели военнослужащие задействовали системы противовоздушной обороны отечественного производства, сообщает пресс-служба армии Ирана, заявление которой приводит агентство ISNA.
По данным военного ведомства, беспилотник обнаружили над акваторией Персидского залива. Операция по его уничтожению проходила под управлением единой сети противовоздушной обороны Исламской Республики. Тип и принадлежность разведывательного аппарата военные не уточнили.
Напомним, 21 ноября Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении американского беспилотника MQ-1 Predator над Ормузским проливом. По данным иранской стороны, он стал четвёртым американским разведывательно-ударным дроном, сбитым в этом районе за сутки.