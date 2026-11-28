Иранские военные уничтожили разведывательный беспилотник над Ормузским проливом. Для поражения воздушной цели военнослужащие задействовали системы противовоздушной обороны отечественного производства, сообщает пресс-служба армии Ирана, заявление которой приводит агентство ISNA.

По данным военного ведомства, беспилотник обнаружили над акваторией Персидского залива. Операция по его уничтожению проходила под управлением единой сети противовоздушной обороны Исламской Республики. Тип и принадлежность разведывательного аппарата военные не уточнили.