Китай намерен расширять стратегическое взаимодействие с Россией в военной сфере и совместно защищать безопасность и суверенитет двух государств. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Шэнминь на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Переговоры состоялись 3 ноября в Пекине, куда российский министр прибыл с рабочим визитом. По словам китайского военачальника, Москва и Пекин готовы развивать сотрудничество на основе договорённостей Владимира Путина и Си Цзиньпина.

«Мы готовы вместе с Россией глубоко реализовывать важные договорённости глав двух государств, постоянно укреплять стратегическое взаимодействие, углублять взаимное доверие в военной сфере, совершенствовать механизмы сотрудничества», — заявил Чжан Шэнминь, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны КНР.

Представитель китайского военного руководства также призвал искать новые направления совместной работы. По его словам, укрепление контактов между вооружёнными силами позволит эффективнее отстаивать интересы двух стран и содействовать международной и региональной стабильности.

Белоусов, в свою очередь, назвал нынешний уровень стратегического партнёрства России и Китая беспрецедентно высоким. Он подчеркнул, что основой отношений остаются личные контакты российского президента и председателя КНР, определяющие ключевые направления взаимодействия.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Белоусова на переговорах с китайским военным руководством. Глава российского Минобороны подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентно высокого уровня благодаря личным контактам Владимира Путина и Си Цзиньпина. Чжан Шэнминь, в свою очередь, назвал встречу практическим шагом по реализации договорённостей лидеров двух государств.