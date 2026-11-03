Стратегическое партнёрство России и Китая достигло беспрецедентно высокого уровня, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он провёл переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Шэнминем во время рабочего визита в Китай, сообщило российское оборонное ведомство.

Андрей Белоусов в КНР. Видео © Max / Минобороны РФ

«Стратегическое партнёрство РФ и КНР достигло беспрецедентно высокого уровня», — сказал Белоусов. Основой этих отношений министр назвал личные контакты Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Чжан Шэнминь, в свою очередь, связал встречу с выполнением договорённостей лидеров двух стран. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между российскими и китайскими вооружёнными силами. Белоусов также поздравил собеседника с избранием в Политбюро ЦК Компартии Китая. О назначении Чжан Шэнминя было объявлено 29 октября по итогам партийного пленума.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала китайских коллег о ситуации в зоне специальной военной операции. Во время переговоров в Пекине она также высоко оценила позицию КНР по украинскому конфликту и готовность содействовать его мирному урегулированию.