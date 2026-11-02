Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала китайских коллег о ситуации в зоне специальной военной операции. Во время переговоров в Пекине она также высоко оценила позицию КНР по украинскому конфликту и готовность содействовать его мирному урегулированию. Об этом спикер Совфеда рассказала журналистам.

По словам Матвиенко, Россия ценит самостоятельный подход Пекина к международным вопросам. Она подчеркнула, что китайское руководство формирует собственную позицию по происходящему на Украине и, по её оценке, понимает причины конфликта.

«Но главное, что Китай как суверенное государство, которое не поддается никакой западной пропаганде, имеет свою точку зрения на все процессы в мире, в том числе и на Украине. Китай понимает первопричины этого конфликта, и это очень важно», — заявила председатель Совета Федерации.

Матвиенко сообщила, что в ходе переговоров подробно рассказала китайской стороне о положении на линии боевого соприкосновения и действиях российских военнослужащих. По её словам, она постаралась представить информацию максимально объективно.

«Я проинформировала о том, как обстоят дела на линии боевого соприкосновения, как наши бойцы мужественно, героически сражаются на фронте, приближая выполнение целей и задач специальной военной операции, приближая нашу победу. Рассказала честно и объективно», — отметила спикер Совфеда.

Визит российской парламентской делегации в Китай проходит 2–3 ноября. В Пекине у Матвиенко запланированы встречи с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином.

Стороны также обсуждают развитие двустороннего сотрудничества и взаимодействие на международной арене. Ранее в ходе визита Матвиенко заявила, что позиции Москвы и Пекина по многим мировым вопросам близки или совпадают.