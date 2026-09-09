Российские подразделения нанесли массированные удары по ключевым объектам тылового обеспечения украинских формирований в Николаеве и на территории прилегающего региона. Под прицельный огонь попала разветвленная сеть распределительных площадок, задействованных противником для армейских нужд.

В областном центре поражен крупный грузовой комплекс «Ника терра». В результате атаки там ликвидированы три резервуара с горюче-смазочными материалами, цех сборки и склад готовых беспилотников, а также три хранилища армейского имущества.

Ещё одной важной целью стал терминал в населенном пункте Жовтневое. На этой площадке взлетели на воздух шесть ёмкостей с топливом и пять ангаров, где складировались грузы специального назначения.

Кроме того, вывод из строя затронул городские распределительные комплексы «Метро», «АТП ЮТК», «Новая почта» и «Николаев-2». Противник активно использовал эти гражданские площади для перевалки, сортировки и накопления военного снаряжения.

Точечными попаданиями накрыли и базу компании «Диметра» вместе со складом «Электротехника», где хранились дроны и комплектующие к ним.

Потеря столь мощного тылового узла существенно снижает оперативную мобильность подразделений киевского режима на данном направлении. Из-за уничтожения солидных запасов горючего и техники противнику придется срочно искать альтернативные пути снабжения передовой, находящиеся под постоянным контролем российской разведки.

Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Киева. Главной целью атаки стал склад предприятия, на мощностях которого осуществлялось производство безэкипажных катеров, а также беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.