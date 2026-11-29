Российские войска нанесли удар по автомобильно-железнодорожному мосту Преображенского через Днепр в подконтрольном Киеву Запорожье. О поражении транспортного объекта сообщили в Минобороны России в «Максе».

Переправа стала одной из целей ночной атаки российских беспилотников. Как уточнили в оборонном ведомстве, по мосту «осуществлялась перевозка военных грузов в зону боевых действий на Донбассе».

Под удары также попали промышленные предприятия и складские объекты на Украине, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах украинских войск. Кроме того, ведомство сообщило о поражении сухогруза в Чёрном море.