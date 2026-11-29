Армия России атаковала автожелезнодорожный мост Преображенского через Днепр
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Российские войска нанесли удар по автомобильно-железнодорожному мосту Преображенского через Днепр в подконтрольном Киеву Запорожье. О поражении транспортного объекта сообщили в Минобороны России в «Максе».
Переправа стала одной из целей ночной атаки российских беспилотников. Как уточнили в оборонном ведомстве, по мосту «осуществлялась перевозка военных грузов в зону боевых действий на Донбассе».
Под удары также попали промышленные предприятия и складские объекты на Украине, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах украинских войск. Кроме того, ведомство сообщило о поражении сухогруза в Чёрном море.
Ранее Life.ru сообщал, что в октябре после ударов ВС России в Запорожье ограничили движение по двум мостам через Днепр. Речь шла о Вантовом мосте и мосте Преображенского. Российские войска ранее уже наносили удары по транспортной инфраструктуре города.