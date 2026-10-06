В Запорожье после удара ВС РФ ограничили движение по двум мостам через Днепр

Движение по двум мостам через Днепр временно ограничили в подконтрольном Киеву Запорожье после утреннего удара ВС РФ. Речь идёт о вантовом мосте и мосте Преображенского, следует из сообщения Запорожского горсовета.

Ограничения затронули проезд по вантовому мосту и мосту Преображенского в направлении острова Хортица. Водителям предложили объезжать этот участок через Днепровскую ГЭС и Арочный мост.

Российские военные уже наносили удары по транспортной инфраструктуре Запорожья. Тогда под удар попал мост Преображенского через Днепр, после чего движение по нему также ограничивали. Украинские источники сообщали о повреждении инженерно-транспортного объекта и временно направляли автомобили через другую переправу. А до этого удары фиксировались и по другим транспортным узлам города.