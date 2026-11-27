Российские войска с 7 по 13 ноября нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в недельной сводке.

По данным ведомства, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.

Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по трём электроподстанциям на Украине, которые, по данным Минобороны, обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса. Речь идёт об объектах в Харькове, Зелёном Гае Днепропетровской области и Радомышле Житомирской области.