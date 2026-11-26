Российские войска днём нанесли удары беспилотниками по трём электроподстанциям на Украине. Объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены электроподстанция напряжением 330 кВ в Харькове, подстанция на 150 кВ в населённом пункте Зелёный Гай Днепропетровской области и на 110 кВ — в Радомышле Житомирской области.

Кроме того, в акватории Чёрного моря южнее Одессы российские военные поразили сухогруз, который, как утверждают в Минобороны, перевозил грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Напомним, накануне российское оборонное ведомство также сообщало об ударах по трём электроподстанциям. Тогда были поражены объекты в Харькове, Верхнеднепровском и Малине.