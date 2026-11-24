Российские войска освободили населённый пункт Барвиновка в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» установили контроль над селом после продолжительных боёв. Об этом сообщило Министерство обороны России 24 ноября.

Как ранее сообщал Life.ru, 9 ноября российские войска освободили расположенное неподалёку село Васильковое. В Минобороны тогда поясняли, что контроль над населённым пунктом позволил охватить позиции ВСУ у Барвиновки с флангов и перекрыть маршруты подвоза резервов. Это создало условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток».