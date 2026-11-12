Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли серию ударов по объектам на территории Украины, в том числе по предприятию, выпускающему беспилотники в Киеве. Подробности атаки и сведения о поражённых целях представил военный корреспондент Александр Коц в беседе с Kp.ru.

Воздушную тревогу в украинской столице объявили примерно в час ночи из-за угрозы применения баллистических ракет. Местные мониторинговые каналы подсчитали, что за следующие 40 минут в сторону Киева и области направились около восьми ракет. Также сообщалось об использовании гиперзвуковых «Цирконов» и 123 беспилотников «Герань», включая 73 реактивных аппарата.

Одной из основных целей, по информации Минобороны РФ, стало предприятие «Генератор», связанное с украинским оборонным концерном «Укроборонпром».

«Раньше здесь чинили «Осы» и «Торы», теперь, по данным МО, выпускают дроны средней дальности «Хорнет», — добавил эксперт.

Объект находится в Оболонском районе Киева, неподалёку от станции метро «Почайна». Рядом расположен крупный торговый комплекс «Эпицентр», о повреждении которого ночью начали активно писать украинские телеграм-каналы.

Однако местный мониторинговый ресурс уточнил, что ракета двигалась в направлении Оболони, а сообщения о попадании непосредственно в торговый центр оказались преждевременными. Поводом для путаницы стала близость магазина к промышленной площадке.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по цехам производства наземных робототехнических комплексов и беспилотников для ВСУ. По данным Минобороны, 11 ноября под огневое воздействие также попали энергетические объекты, используемые украинской армией, и места размещения военных.