Потери российской военной техники на маршрутах движения войск сократились вдвое благодаря созданию антидроновых коридоров безопасности. С начала 2026 года военные оборудовали более двух тысяч километров таких защищённых участков. Об этом рассказал начальник штаба материально-технического обеспечения Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

«С начала 2026 года для обеспечения безопасности движения транспорта в зонах ответственности группировок войск оборудовано более 2 тыс. км антидроновых коридоров безопасности, что позволило уменьшить в два раза потерю техники на маршрутах движения войск», — заявил Коновалов.

Подобные коридоры создаются для защиты транспорта от атак беспилотников и обеспечения более безопасного передвижения военной техники. По словам генерал-лейтенанта, развитие этой системы стало одной из мер по снижению потерь при выполнении транспортных задач.

Ранее в России разработали наборы «Антидронин», позволяющие использовать штатные автоматы для борьбы с беспилотниками. Новинка уже применяется в зоне СВО, а в одном из боёв, по словам создателей, четверо российских разведчиков сумели отбиться от 35 украинских дронов.