Армия России ведёт бои за Приколотное в Харьковской области

Российские военные из группировки «Север» ведут бои за населённый пункт Приколотное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что штурм этого пункта идёт в рамках расширения внешней зоны контроля на харьковском направлении.

Ранее в ходе доклада главе Минобороны Андрею Белоусову командир группировки «Север» Евгений Никифоров сообщил об успехах летней кампании. По его словам, под контроль ВС РФ перешли десять населённых пунктов, а зона контроля на Сумском направлении расширилась на 250 с лишним квадратных километров. В настоящее время наступательные действия не прекращаются: бои ведутся за освобождение еще четырёх поселений.