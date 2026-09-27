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Специальная военная операция

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Опубликовано 27 сентября, 08:22

Армия России ведёт бои за Приколотное в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные из группировки «Север» ведут бои за населённый пункт Приколотное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что штурм этого пункта идёт в рамках расширения внешней зоны контроля на харьковском направлении.

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Ранее в ходе доклада главе Минобороны Андрею Белоусову командир группировки «Север» Евгений Никифоров сообщил об успехах летней кампании. По его словам, под контроль ВС РФ перешли десять населённых пунктов, а зона контроля на Сумском направлении расширилась на 250 с лишним квадратных километров. В настоящее время наступательные действия не прекращаются: бои ведутся за освобождение еще четырёх поселений.

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Вероника Бакумченко
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